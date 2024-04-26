竹圍捷運站旁舉行防災演練。（淡水區公所提供／張鎧乙新北傳真）

新北市副市長劉和然26日前往淡水竹圍地區，視察該區防汛整備工作。劉在致詞時強調對淡水區因應積淹水、疏散撤離及收容安置的重要性，同時也表達對於市民、各單位在防災工作中辛勞的感謝。

劉和然指出，近年來在全球氣候變遷影響下，台灣頻繁發生極端降雨事件，淡水區的竹圍捷運站周邊尤其受到地勢低窪的影響，時常出現積淹水情況，對區公所帶來災情處理的挑戰，因此事前準備至關重要。

此外，劉和然在視察中見到第一線防救災人員的應變能力，並稱讚防災社區成員以及民間團體的支援。特別提及新北市水雄福德正神文化發展協會、淡水區企業防災夥伴、民生里防災協力商店等在防災工作中的積極參與，展現了公私協力的重要性。

劉和然強調防災工作應以「超前部署、防範未然」的態度進行萬全準備，以有效防止災情擴大。他感謝在崗位上辛勤工作的人員，並期許整個市府防災團隊能夠越來越強大，以提供民眾更安全、更宜居的生活環境。