苗栗縣育達科大新聞攝影社成軍。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

育達科大一群喜愛拍照、攝影與愛玩短影音的同學們，近日組成新聞攝影社團，為育達校園生活中增添一抹熱情與創意的色彩，目前社團已有20多位同學參加，社團宗旨讓學生們透過自己的興趣來探索攝影世界，為校園生活留下美麗的篇章，將其興趣昇華專業，豐富大學生活。

育達科大新聞攝影社創社社長幼保系學生張涵茹說，很高興在學校的支持與師長的鼓勵下成立起社團，而攝影是一門藝術，也是一門技術，透過校內外專業老師的輔導與教學，新聞攝影社也將積極參與校園和在地的各種活動和項目，為校園記錄生活與社會服務做出貢獻，未來期許應屆畢業的高中同學與校內的同學們加入新聞攝影社團，一起玩一起學習專業，並將育達校園的美好保留下來，增添校園色彩，讓同學們展現才華和創意，更可為人生加值更加美麗。

育達科大資訊管理系老師王耀武，兼任攝影社團指導老師，他表示，學校新聞攝影社的成立是一個令人振奮的開始，社團成立主要為同學提供一個平台，讓學生們可以在校園內學習更多的專業技能，目前規劃從數位單眼相機、手機拍照、攝影與運鏡及影像後製、ＡＩ成像、ＡＩ音樂到新聞稿寫作及媒體識讀等方面知識，從基礎知識到高級技巧，從拍攝技術到後期製作，從攝影理論到藝術表現，無所不包；在現今充滿啟發和創造性的環境中，讓同學們用興趣成就專業，更希望能讓有天賦的同學自由，期待未來看到新聞攝影社的同學們在攝影的道路上不斷精進，用自己的熱情和專業，帶來更多的美與感動，也期望社會各界與苗栗在地及畢業校友們能給予同學們成長與鼓勵的機會，運用產學合作方式，若有活動及現場需要攝影專業與人力需求時，歡迎聯繫育達科大學生新聞攝影社團。

育達科大校長吳菊表示，對於新聞攝影社的成立感到非常高興和激動，攝影是一種能夠捕捉生活美好瞬間的藝術，也是一種表達情感和思想的媒介，相信透過攝影，同學們不僅可以豐富自己的大學生活，更可以培養自己的創造力、觀察力和表達能力及斜槓專業，希望新聞攝影社可以成為一個充滿活力和創意的社團，讓每一位同學都能在這裡找到屬於自己的舞台，展現才華和潛能。