準總統賴清德25日公布第六波新任內閣與國安人事，國安會秘書長顧立雄轉任國防部長，將成為「文人部長」。對此，中華戰略學會研究員張競提醒，顧立雄雖說印太區域協同性嚇阻具體作為正在形成，但還沒有任何同盟關係有發展到這種程度，且外交行為應該以外交部馬首是瞻，國防部只是配合支持，顧立雄要熟悉國防法規、搞清楚防長該負責的事情、了解國防部所主管的業務並依法行政，這才是做好文人部長的正確方向。

賴清德昨表示，邀請顧立雄出任國防部長，是著眼於未來國防工作不單是國防業務，還有牽涉到國安、外交的合作，在推動全民國防時也必須要進行社會溝通。顧立雄也說明，印太區域協同性嚇阻具體作為正逐漸形成，台灣是其中最重要一環，一定要參與，首要目標就是複雜化對岸算計，讓中共可能的軍事冒進作為時間表不斷往後遞延。

中華戰略學會研究員、前艦長張競表示，顧立雄所說的印太區域協同性嚇阻具體作為，並未實際反應在任何特定的聯盟關係或是同盟關係之上，「亞太版的北約」確實是很多人在戰略上認定會逐漸發展的方向，但不論是以前的「四方安全對話」或是現在的「AUKUS」，都沒有發展到那種地步，若要根據對這些世界變化的認知，來決定我國的國防做為，還必須要深入思考。

張競提醒，顧立雄身為新任國防部長，他的義務是了解所有國防相關的法規，了解國防部所主管的業務並依法行政，這才是正確的方向。但是對外不管是發展任何聯盟、同盟關係，都是整體國家安全政策的一環，而且對外的外交行為都是以外交部馬首是瞻，國防部只是配合支持。

張競也說，顧立雄從國安會秘書長調整職位到國防部長，觀念的轉換以及角色調換，必須非常嚴肅的思考，去熟悉所有國防法規，搞清楚國防部長的究竟要負責甚麼事情，才能做一個很好的文人部長。