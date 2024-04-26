Snap在周四盤後大漲了24.6%，來到14.2美元。

Snap在過去一年當中一直努力改進對用戶投放廣告的方式，並簡化人們與廣告的互動方式。Snap在過去一直難以臉書(Facebook)等規模較大的競爭對手爭奪廣告收入。

該社群媒體公司第一季營收為12億美元，年增21%，超越分析師共識預估的11.2億美元。

Snap在致股東的信件中說，由於廣告系統升級和對功能的更高要求，帶動了銷售和網頁點擊，業務成長速度快於預期。

Emarketer資深分析師Max Willens表示：「經過多年的辛勤工作，Snap的廣告業務開始獲得回報」。季度財務報告展示出，Snap未來一年可能會表現更強勁。

Snap對第二季做出樂觀預測，預計營收將在12.3億到12.6億美元之間，該財測指引超出了分析師預期的12.2億美元。

第一季Snapchat的日活躍用戶數增加至4.22億戶，超出分析師預期的4.196億戶。該公司也預計，第二季用戶數會增加到4.31億戶。

美國參議院在本周二通過一項法案，要求字節跳動在一年內分拆其廣受歡迎的短影片應用TikTok，否則將禁止TikTok在美國營運。

Snap於2020年推出了與TikTok類似的、名為Spotlight的功能。廣告買家告訴路透，如果TikTok無法使用，Snap將成為一些公司行銷預算的受益者。

目前據了解，如果字節跳動耗盡了各種法律手段去對抗國會，最終可能會選擇關閉TikTok。

該公司補充說，預計今年剩餘時間內每個用戶的季度基礎設施成本將在83美分至85美分之間。