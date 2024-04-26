竇智孔邀請好友郭彥均在八大《台灣第一等》前往嘉義錄製外景，一路上飽受竇智孔照顧的郭彥均，笑稱：「感覺他應該有看護證照！只要路上有轉彎的地方，或是顛簸，他就一直提醒我要小心、不要勉強」，感性之餘也開玩笑說，不知道竇智孔是真的關心他，還是會想在路上丟棄他。

竇智孔和郭彥均在嘉義體驗廢材再利用，以及手繪創意杯墊，由於要在杯墊上創作，郭彥均透露：「我真的以前上美術課的時候，老師給我們一張白紙，叫我們自己畫，我不知道要畫什麼。」自認缺少藝術細胞的他大方坦承：「我最不喜歡現在這個時候。」竇智孔馬上理解：「因為會被比較，人家會覺得，弟弟（郭彥甫）畫得那麼好，哥哥畫那什麼東西？!」

因為在木頭材質創作，筆觸較難掌控，郭彥均搞笑喊話：「今天這個可能會是我在從事藝術方面領域的顛峰了！」當看到竇智孔快速完成創作後，郭彥均更是焦急自嘲：「這麼多年還是沒進步…」竇智孔順勢安慰：「沒關係！你弟弟會畫就好了！」讓郭彥均苦笑不得。結束這趟外景，郭彥均將手繪的創意杯墊放在自己的外景紀念品區，他笑說：「不敢給女兒看，因為會被笑我畫得很醜！」

因出外景暫別妻女，是否享受偽單身時光？愛家的郭彥均表示，「出外景的時候心裡都想著家人，雖然只有短短幾天，但看到每一個漂亮的場景，都會想到家人，這也是我們外景人的遺憾。」2人都有小孩，是否有交流爸爸經？郭彥均透露，竇智孔的野獸派教養育兒方式太猛，而且男孩和女孩的養成本來就不太一樣，他笑說：「因為我的是女兒，所以不太會用跟他一樣的方式帶孩子，他一直要我跟他一起，我一直拒絕」。《台灣第一等》每周日晚間九點在八大第1台首播。