蕭煌奇新歌MV邀請江國賓跨刀演出。（華納音樂提供）

蕭煌奇新歌MV邀請江國賓跨刀演出。（華納音樂提供）

「金曲歌王」蕭煌奇即將推出全新國語專輯，今（26日）率先推出新歌〈寂寞而已〉，MV更請來硬底子實力派演員江國賓飾演從事詐騙工作、心靈寂寞的男主角，而蕭煌奇則化身刑警，在MV尾聲制伏江國賓。2人難得攜手共演，蕭煌奇分享：「我從小就陪媽媽欣賞國賓哥的戲長大，他演的反派角色真的讓人很過癮。」江國賓則笑回：「我也是聽你的歌慢慢變老的！」

〈寂寞而已〉以「寂寞」為題，唱著一個人的孤單，優美的前奏與充滿張力的編曲，展現蕭煌奇渲染力十足的聲線。令人驚豔的是，這次MV不僅邀請江國賓飾演男主角，蕭煌奇更親自演出刑警一角。劇情中，江國賓是一名以詐騙為工作的男子，某次在網路上認識一位年輕的咖啡師，因喜歡而跟蹤對方，甚至還到對方的咖啡店光顧，看到對方與另一半親密互動而心生醋意，於是開始傳訊息騷擾對方，卻渾然不知此時飾演刑警的蕭煌奇早已掌握他的行蹤，最終制伏並逮捕江國賓。

最令劇組感動的是，江國賓演戲時的投入，隨著劇情發展，他忍不住真情流露而掉淚，讓大家透過螢幕都能體會到角色強烈的寂寞。而江國賓也分享自己對〈寂寞而已〉這首歌的感受：「以往他的歌聲在我印象裡是比較奔放豪邁的，這次柔中帶了點奔放，感覺是會在KTV很難挑戰的歌，但一定會大受歡迎，大家都會很想點來唱，因為太有共鳴了。」

提到這次邀請江國賓參與MV拍攝，蕭煌奇表示非常榮幸：「以前媽媽都固定看某一台戲劇，我都會陪著她欣賞，那時候就對國賓哥非常有印象，可以說是國賓哥陪著我一路長大。」江國賓則在一旁笑說：「我也是聽你的歌變老的。」對於挑戰刑警一角，蕭煌奇幽默表示：「我用我的視線盯著國賓哥很久了，終於把他繩之以法了。這次的角色很挑戰，因為我沒有『兇狠』過，過程中也很謝謝國賓哥很有耐心，也分享了拍戲的秘訣跟經驗給我。」