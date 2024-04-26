有鑑於112年間好市多股份有限公司輸入「油漬摩佐羅拉乾酪」及「Sonoma精選乾酪綜合包」，經衛生機關抽驗檢出殘留農藥環氧乙烷不符規定。消保處說，環氧乙烷屬一級致癌物質，我國目前並未核准環氧乙烷作為農藥使用，亦未准許使用環氧乙烷氣體作為食品消毒用途。

為了維護民眾食的安全，消保處於去年11月間前往台北市、台中市、高雄市及宜蘭縣實體店面，購樣果醬、抹醬、沙茶醬及起司等食品共計45件進行環氧乙烷檢驗，及由地方衛生機關進行食品標示查核。

消保處進一步說明，在環氧乙烷檢驗部分，均未檢出，全部均符合規定。

至於食品標示查核部分，共6件不符合規定，主要缺失包含標示字體小於2毫米，計5件不符合規定；未標示負責廠商電話、未標示有效日期、淨重標示與營養標示數值不符則各1件。違規品向包含桑樂實業有限公司的梅子果醬、囍感國際有限公司的囍棗秘製金棗醬、旭工實業有限公司的金橘果醬和紅李果醬、圭信企業股份有限公司的R.J.T天然楓糖藍莓果醬、老麵饅頭坊的一碗花生醬。

消保處說，關於食品標示不符規定部分，衛生福利部食品藥物管理署已請地方衛生機關依法裁罰共計新台幣16萬元，並要求業者改善完畢。

消保處呼籲民眾選購食品時應注意食品標示是否完整，例如：品名、內容物名稱、食品添加物名稱、廠商名稱及聯絡資訊、原產地、有效日期及營養標示等內容，以維護自身的權益。