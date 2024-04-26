警消、海巡已針對山區及海域擴大搜尋，至今仍未發現古男行蹤。（圖 / 海巡署提供）

花蓮慈濟一名古姓醫師，21日於宜蘭某家飯店參加學術研討會，下午則出發前往烏石港搭船賞鯨，不過船返港時卻發現古男離奇失蹤，船上僅留下一隻背包及名片。事發至今，家屬仍未等到古男現身的好消息，焦急發文，懇請網友協尋：「175 – 180公分，懇請近日有前往該區的山友多加注意。」

一名民眾透過臉書社團「登山通報站」發出協尋貼文，內容提及古男本月21日向親友透露，稱他要到宜蘭佛光大學以及附近山區的步道走一走，不料自此卻無法聯繫古男，目前仍處於失聯狀態。

對此，民眾也表示目前已協請礁溪分局協助處理，並指出古男身高約於175 – 180公分，事發時身穿黑襯衫、背著黑色的愛迪達包，懇請近日有前往該區的山友多加注意。

警方接獲報案，透過基地台最後的定位，查獲古男曾前往礁溪的林美步道，已派員在步道和櫻花陵園等地協尋，但仍未發現身影。不過因當地通訊不佳，基地台訊號恐四處跳，因此未能確認是否曾前往步道。

警方再循線調查，古男結束研討會、享用午餐後，下午獨自到頭城烏石港搭船賞鯨；不過船返回港口時，船上僅見古男留下的背包及名片，人卻離奇失蹤。

但是礁溪分局與海巡調閱碼頭監視器影像，以及船上遊客提供船上出遊照，卻有見到古姓醫師在船上拍照的背影，經家屬確認就是本人。不過再透過下船時的影像，就不見古醫師蹤影。警方調查，船上也未有人見到有人落海，案情相當離奇。

警消、海巡已針對山區及海域擴大搜尋，至今仍未發現古男行蹤。