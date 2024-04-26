小心孩子被詐騙！據家扶基金會調查，有38.4％兒少曾遇過網路詐騙，其中2成曾因此被詐騙，遭詐騙的兒少人更有近3成沒有告訴他人，主要原因為「覺得是小事一件」、「怕被知道後，反而麻煩」及「覺得自己處理就好」，家扶基金會呼籲，網路對兒少而言應該是能安全悠遊、而非曝於風險的工具，保護兒少安全，需要社會一起努力。

據警政署統計，近年網路犯罪被害人不斷攀升，其中0至17歲的兒少受害人數也不斷增加，如2022年兒少受害人就較2018年增加88.68％；家扶基金會調查更指出，兒少詐騙風險最高為「網路購物詐騙風險」、「免費貼圖詐騙風險」等。

家扶基金會主任蔡雯瑾說，其中令人擔心的是有3成遭詐騙的兒少未告訴他人，因此也曾經有兒少遭詐騙帳戶後沒有報警，反而讓自己陷入法律風險之中。

家扶基金會督導鮑智傳分享，大部分兒少遭詐騙為青少年階段，青少年尋求外界認同，詐騙集團會從情感、人際著手，進而延伸至金錢詐騙，如與人際互佳不佳的阿吉（化名）在社群媒體上尋找認同，卻有網路朋友跟其借100、200元起，後來甚至要求更高額的錢，甚至說不借就要叫哥哥出來喬，兒少從焦慮、緊張到害怕。

家扶基金會執行長周大堯表示，聯合國兒童權利公約強調，兒少在數位環境中同樣需要得到尊重、保護和實現的權利。網路使用對兒少來說，應該要是能安全悠遊，而非曝於風險的工具，應強化孩子對詐騙的敏感度、警覺心與查證力，知道遭遇的求助方法與因應，不要讓孩子獨自面對或更陷其中。