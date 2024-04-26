準總統、副總統賴清德26日親赴海尼根屏東啤酒廠「在台投產典禮 」，他承諾會全力支持海尼根，但更期勉海尼根與地方能有更多緊密的結合，成為屏東、台灣的驕傲。（謝佳潾攝）

準總統、副總統賴清德26日親赴海尼根屏東啤酒廠「在台投產典禮 」，他承諾會全力支持海尼根，但更期勉海尼根與地方能有更多緊密的結合，成為屏東、台灣的驕傲。（謝佳潾攝）

準總統、副總統賴清德26日親赴海尼根屏東啤酒廠「在台投產典禮 」，他承諾會全力支持海尼根，但更期勉海尼根與地方能有更多緊密的結合，成為屏東、台灣的驕傲。（謝佳潾攝）

海尼根26日在屏東啤酒廠啟動「在台投產典禮 」，宣布加碼投資台灣135億元，並在2030年打造淨零碳排啤酒廠，成為在台深耕的首個國際啤酒釀造商；準總統、副總統賴清德也親赴啟動典禮，他承諾會全力支持海尼根，但更期勉海尼根與地方能有更多緊密的結合，成為屏東、台灣的驕傲。

賴清德指出，他代表政府熱烈歡迎海尼根在台灣落地生根，他與經濟部長王美花、屏東縣長周春米等人一同出席「在台投產典禮」，就是要用具體行動支持海尼根後續投資計畫，請大家儘管放心，再大的投資，政府都會協助解決各種問題。

賴清德說，海尼根是歐洲最大啤酒商，而台灣是海尼根海外第2大消費市場，海尼根與台灣都值得掌聲肯定，海尼根屏東基地生產出的商品未來要行銷東亞市場，對台灣有很大幫助，對農民也有很大意義，同時也希望屏東酒廠可以成為觀光工廠，讓喜歡海尼根的朋友可以直接到屏東來品嘗。

他強調，屏東土壤肥沃、農民的農耕技術也很厲害，希望能透過縣府的合作，讓海尼根的製酒原料出自屏東，這樣屏東廠才能成為160多個廠中品質最好的廠，他承諾會全力支持海尼根，但也期勉海尼根與地方能有更多緊密的結合，讓海尼根愈在地愈國際。

董事總經理吳建甫說，海尼根在台經營至今20年，深受消費者喜愛，因此決定在屏東落地生根，在中央與地方政府的協助下，海尼根很榮幸可以從單純銷售轉到製造，預計2025年至2030年投入近135億元的投資金額，將屏東酒廠打造成綠色能源酒廠，希望2030年達到淨零炭排願景，透過屏東基地讓MIT產品在全世界發光發熱。

周春米說，海尼根用啤酒跟全世界交朋友，很開心海尼根在屏東成立台灣首間國際釀造啤酒廠，海尼根在台灣投產135億，可期待稅收41億，大家現在可以在海尼根的罐裝啤酒上看到產地台灣的標誌，這是我們的驕傲，縣府會持續協助海尼根，相信海尼根的能量與友善一定可以成為屏東企業學習的標竿。

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