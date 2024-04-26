YouTuber黑男憑藉拍攝男女配對影片走紅，而他近期上傳的影片中，發現了一名僅穿著深U背心的正妹在水果攤賣水果，引發外界熱議，影片曝光至今更累積近30萬點閱，如今這位正妹的IG帳號也被翻出。

在黑男的影片中可見，他在前往台北市延平北路的社中市場的途中，發現一名留著眉上瀏海、紮起雙馬尾的正妹在水果攤，且值得注意的是，這名正妹似乎沒有穿內衣，只貼胸貼穿著白色背心，超深領口加上側邊挖空剪裁，讓好身材一覽無遺，下身部分則搭配激短真理褲，秀出穠纖合度的大腿；然而，當黑男上前跟她買椪柑時，她還開玩笑說水果「跟我一樣甜」，削土芒果時也架式十足，模樣十分可愛。

影片嵌入自黑男邱比特YouTube

影片曝光後，引起網友暴動，紛紛留言直呼：「這水果店生意應該不錯」、「水果西施！」、「賣水果 身材很優」、「有妹妹，在這生意一定都很好」、「太可愛了吧！」、「這水果看起來就很香甜」事後，黑男也在影片資訊欄附上這位正妹「涵涵」的IG帳號，而從中可見她時常分享外拍照，是一名模特兒。