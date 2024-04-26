受到餘震不斷的影響，彰化縣鹿港天后宮今天發生三川殿龍邊門臼斷裂及門神板傾斜等毀損，幸好廟方及時發現，並管制通行，未造成人員受傷。廟方已將損害狀況通報文化部，文資局同意先將門片緊急卸下，將派專家勘查。

鹿港天后宮主委張偉東在臉書貼文指出，近日餘震不斷，造成龍邊門臼斷裂、門神板傾斜損壞，今早已緊急將影片、圖片通報文化部，文資局同意先將門片緊急卸下，並已偕同專家前來探勘處理中。請香遊客從其他出入口進出並注意自身安全、請勿在三川殿滯留，避免入出口堵塞。

張偉東表示，4月3日花蓮大地震發生後，天后宮即因地震造成中殿屋脊、三川屋簷、三川殿木結構、鐘鼓樓等處受損，之後超過千次的餘震下，更讓已近百年沒有大規模修復的天后宮損壞更嚴重，今天上午再發現毀損處後，已先將傾斜的門神板卸下，並在該地拉起紅龍繩，避免香客及遊客靠近。

鹿港天后宮為國定古蹟，出現損壞後，須通報文化部取得同意，才能進行後續的拆卸及維修。鹿港天后宮在此次地震及餘震之前，也曾因九二一大地震受損，近一兩年則是受到瞬間豪雨侵襲，而在殿前丹墀等處出現積水的狀況。廟方強調，近來為媽祖進香旺季，預計於5月初，將先在中殿架鷹架進行補強工程。