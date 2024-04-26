113年全中運25日閉幕，台南小將今年創下佳績，共奪得44面金牌、39面銀牌、40面銅牌，總計123面獎牌。除了打破台南縣市合併以來金牌數的最高紀錄，並擠身總獎牌數前五之列，其中也有2項4人次破大會紀錄。台南市長黃偉哲宣布，台南將接棒114年全中運。

全中運25日閉幕，教育部體育署長鄭世忠出席閉幕式，並肯定各縣市代表選手於本次賽事中繳出亮眼成績。鄭世忠也在典禮上將全中運會旗由台北市副市長林奕華手中交接給台南市副市長葉澤山，象徵明年全中運將由台南接棒，鄭世忠並與民眾相約明年台南見。

台南市副市長葉澤山於閉幕會接下全中運會旗 (圖片來源：台南市體育局提供)

台南市長黃偉哲表示，台南將接辦114年全中運，同時114年也是長榮大學承辦全國大專校院運動會的一年，三年內臺南市即辦理了3場全國綜合型賽會，對於推動基層及社會體育發展大有助益。黃偉哲強調，綜合型賽會的接辦可引流中央經費挹注台南體育設施，改善基層訓練環境外，賽會結束後也可以開放民眾使用。

台南體育局長陳良乾表示，明年全中運在臺南，台南將以地主城市身份創造更佳的成績。本屆閉幕表演台南市府邀請中山國中舞蹈班帶來《動運合一，璀璨佳績》的精彩舞碼，學生以精湛的舞藝，強而有勁的肢體動作，結合緊湊的隊形變化，讓與會的嘉賓感受台南的熱情。陳良乾也說，感謝臺北市政府提供賽前妥善的規劃以及賽程中對選手的服務，期勉臺南市選手在比賽結束後，能放鬆調整身心，迎戰更高難度的挑戰。