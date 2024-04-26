科技業寒冬還沒結束，一名男網友去年從台大電機工程學研究所畢業，到現在都還沒找到工作，他大嘆投了很多履歷卻沒有下文。貼文曝光引發討論，不少網友直呼這兩年真的很慘，甚至有人已經放棄，決定躺平了。

一名男網友在Dcard發文表示，去年從台大電機工程學研究所畢業，到現在還沒上岸，投履歷到各大軟體、博弈、新創等領域，甚至一、二、三線的科技公司也投了，但大多都沒有下文；原PO表示，目標第一年工作年薪150萬，不過目前只收到年薪105萬的純軟體錄取通知，他感嘆「晚出生個1、2年，景氣竟差成這樣。」

貼文曝光引發熱議，同行網友直呼這兩年真的慘，也有苦主同樣去年畢業，現在還在家裡蹲，「全球都一樣，就是一個慘字，我已經放棄躺平了，不去思考人生最快樂。」

不過也有網友認為，第一份工作先求有再求好，累積經驗後也比較好跳槽，「第一年多少真的不重要，重要的是工作內容跟公司，年資2、3年就很好跳了。」