桃園市大園區埔心五號橋拓寬改建完成，25日慶通車。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區埔心五號橋位於埔心溪支流上，原橋面僅3公尺寬，交通效率低且有安全隱患，改建工程拓寬橋面完工，25日舉行剪綵典禮，大園區長余誌松特邀民意代表、里長、在地居民齊聚一堂，一同見證歷史時刻。余表示，隨埔心五號橋正式完工啟用，將為當地居民帶來嶄新交通便捷新氣象。

余誌松指出，埔心5號橋的橋梁位於埔心溪支流上，原有橋面僅寬3公尺，導致交通效率低且存在安全隱患，為改善橋梁功能性和安全性，這次改建工程提出一系列設計理念，包括橋面拓寬、預力梁設計、改善周邊引道和防洪設計等。

其中橋面拓寬將原先僅有3公尺的橋面拓寬至8公尺，有助於提高通行效率和安全性，並加入預力梁設計，能增加橋梁穩固性和耐久性，同時改善周邊引道，包括拓寬路面、改善路面平整度、增設交通標誌等措施，另還有防洪設計，考慮區域洪水風險，確保橋梁在洪水期間的安全通行。

余誌松說，感謝埔心里長盧宜芳及當地居民關心，未來埔心五號橋也為航空城的發展提供重要交通要道。也感謝市議員徐其萬、游吾和積極促成此建設，這次活動也感謝立委涂權吉特助蕭新生、大園里長聯誼會長林有財及各里里長出席關心，活動圓滿成功。