台中醫院婦女保健中心暨癌症中心主任唐于雄26日指出，「單孔內視鏡手術」是從腋下切開約4公分傷口，將帶有癌細胞的全乳房組織切除，並以精密儀器測得另側乳房體積後，注入等體積的組織液，術後傷口小、恢復時間短，還能保留完整的乳房外觀。（潘虹恩攝）

台中42歲林女士去年1月才離婚，不料隔月就因心臟抽痛意外發現右乳長出2顆腫塊，分別是4公分與1.5公分，確診為乳癌。經接受「單孔內視鏡全乳切除暨重建手術」順利切除，成功保留乳暈與乳頭並完成乳房重建，術後輔助化療與電療，目前已重回職場正常生活。

台中醫院婦女保健中心暨癌症中心主任唐于雄指出，乳癌好發於45至55歲婦女，近年有逐漸年輕化趨勢，每年新增約1.5萬名乳癌患者。過去手術是將乳腺全數切除，但未保留胸大肌導致術後疼痛也影響活動，60年代保留胸大肌術後病況更好，直到約2009年開始進行微創和整形可除去病症也保留美觀。

他表示，患者就醫時，兩顆腫瘤分別是4公分與1.5公分，體積占據一半的乳房，經檢查確定沒有骨轉移後，決定全乳切除，採用可以保留乳頭與乳暈外觀的「單孔內視鏡乳房全切除暨重建手術」，約住院兩周即復原，隨後展開術後輔助化療與電療，目前重回職場正常生活。

唐于雄說明，所謂「單孔內視鏡手術」是從腋下切開約4公分小傷口，將帶有癌細胞的全乳房組織切除，再從洞口放置水袋，並以精密儀器測得另側乳房體積後，注入等體積的組織液使雙乳對稱，不僅術後傷口小、恢復時間短，還能保留完整的乳房外觀，對乳癌患者的身心衝擊能降到最低。

林女士樂觀表示，她自認是因為婚姻不快樂而罹癌，雖失婚後獨自抗癌，卻在醫療團隊暖心的治療與關懷下，體會到「罹癌並非世界末日！」現在醫療技術進步，治療過程讓她感覺「不但沒有失去1顆乳房，還獲得另一個更健康的人生」，鼓勵癌友勇於接受治療。

唐于雄建議，45歲以上女性每年進行乳房超音波、每2年接受乳房攝影檢查，有乳癌家族史女性則要提前到40歲做檢查，只要早期發現並治療都可以有相當好的預後。