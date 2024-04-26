花蓮地區受到403地震影響，觀光業受傷慘重，北區國稅局主動調減花蓮查定課徵營業人銷售額跟銷售額，據官員指出，4月全面調減銷售額與營業稅額，調減幅度依地區受傷情形不同，不過確定超過1成以上，受惠估家數上看1萬2000多家。

北區國稅局說明，觀光相關產業為花蓮地區重要經濟命脈，因4月3日強震造成花蓮縣部分房屋毀損、蘇花公路中斷，多處觀光景點封閉，嚴重影響店家營業情形，為減輕營業人的營業稅負擔，主動調減其轄內花蓮地區查定課徵營業人查定銷售額及營業稅額，官員表示會調減第2季的銷售與營業稅額，目前確定4月會全面調減、5月、6月則看恢復情形確定。

北區國稅局呼籲，除花蓮地區外，其它地區查定課徵營業稅營業人若因此次花蓮強震而無法營業致影響查定銷售額者，亦可向國稅局申請扣除未營業日數查定銷售額及營業稅額，並至財政部北區國稅局網站（https：／／www.ntbna.gov.tw）「0403花蓮地區震災租稅協助專區」查詢。