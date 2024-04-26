徐巧芯喊「不怕小兒科式霸凌」 點名王美花、顧立雄：不用利益迴避？ @ChinaTimes

國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉嫌詐騙洗錢引發熱議，近來她的言行、穿搭、家中已停業的早餐店都遭放大檢視。她今（26日）則在臉書反擊，苦過來的人是經過社會種種羞辱成長至今，「我怎麼還會怕那種小兒科式的霸凌呢？」

徐巧芯在臉書指出，側翼很喜歡談她老公的姐姐或是老公的姐姐的爸爸的妹妹的姐姐的老公，好像這一群人裡面一旦犯法就都與她有關，卻從來不提這些人除了最愛的先生以外，都是她沒有辦法選擇的。話鋒一轉，她質疑，顧立雄與王美花高官之間的夫妻關係，卻是大剌剌的登上檯面毫不遮掩，也沒有利益迴避。

徐巧芯也自曝，她15年內住在一坪多的空間裡面日日夜夜，連洗澡的空間都是跟早餐店的客人共用的廁所；苦過來的人是經過社會種種羞辱成長至今，「我怎麼還會怕那種小兒科式的霸凌呢？ 」

徐巧芯認為，最重要的應該還是回到公共事務的討論，王美花與他的夫婿擔任獨董與國防部長的過程，沒有涉嫌利益迴避問題？