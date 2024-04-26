北士科T17、18招商以及京華城開發容積獎勵爭議，台北市議會將成立調查專案小組，市府不得拒絕議員索資。媒體人邱明玉表示，柯文哲在拜訪新光人壽兩次後，新光就拿到不用送投資計畫書、招標底價不斷下修、開發限制取消的優惠，而台北市長蔣萬安應該是看到柯文哲上任時嗆「五大弊案」最後變「五大唬爛」的前例，沒有自組市府調查小組查自家公務員，而是讓議員索資調查來解套。

北投士林科技產業園區T17、18案在柯市府時期，由新光人壽得標，但因無需投資企劃書，且T16要價81億多元，T17、18總計卻僅44億元，飽受議員質疑。

媒體人邱明玉昨在政論節目《新聞面對面》表示，有綠營市議員爆料說，北投士林科技產業園區當時有14家潛在投資人，包括鴻海、和碩等科技企業，但柯文哲拜訪新壽兩次；最後新光人壽拿到優惠，不用送投資計畫書、招標底價不斷下修、開發限制取消。

台北市長蔣萬安。（資料照/丁上程攝）

邱明玉指出，金仁寶以82億元得標T16，有送投資計畫書，也已經動工一年；但僅距離10公尺的T17、T18卻由新光人壽以28億、16億元，合計44億元標走。後者土地的大小與T16只差約0.4公頃，金額卻不到一半。而新光人壽當時的副總吳欣盈，之後成為民眾黨不分區立委、副總統候選人，所以民進黨才會嘲諷柯文哲是「送地又送官」。

邱明玉也分析，目前由台北市議會組成京華城、北士科的調查小組，台北市長蔣萬安應該有算過，因為當初柯文哲入主北市府時，說要查五大弊案、找來很多專家，結果五大弊案變成五大案、五大唬爛；此外，新竹市長高虹安上任後也找來檢察官蔡麗清當副市長，說要挖新竹棒球場的大祕寶，到現在棒球場還不能用。

邱明玉說，如果蔣萬安學柯文哲組廉政調查小組，用現在的公務員去查前朝公務員，但都是長官主政、下面無辜的公務員執行，變成是找外部的人查自己人，這會引起反感；而現在是議員組成調查小組，市府不得拒絕議員索資，這或許是蔣萬安想到的解套辦法。