近期腸胃道相關傳染病疫情升溫，依據衛生福利部疾病管制署監測資料，預測4月底將進入腸病毒流行期，國民黨新北市議員江怡臻今在議會質詢表示，腸病毒進入大流行期，但完整接種一個孩子打下來就是近萬元，對弱勢族群來說是沉重負擔，盼市府能為弱勢族群爭取公費疫苗補助，衛生局長陳潤秋承諾會納入研議。

江怡臻說，疾病管制署23日表示，上周腸病毒門急診就診共1萬1643人次， 較前一周9518人次上升22.3％，已達流行閾值，也就是預警值1萬1000人次，國內腸病毒正式進入流行期，而且近期疫情呈快速上升趨勢，疾管署發言人甚至說今年腸病毒門急診就診人次十年來新高。

江怡臻表示，1998年腸病毒大流行後，幾乎每3至4年就會大流行一次，但是在新冠疫情之後，也就是2019年之後就沒有流行過．大家防疫措施做得不錯，林口長庚兒童醫學中心名譽院長林奏延就很擔心，現在這一批6歲以下的幼童缺乏保護力，有可能會在未來引起大流行。新北市中和區2月5日起就被列為腸病毒高風險區。

陳潤秋指出，若該區域出現腸病毒71型病例，即會公告為腸病毒高風險區，中和因為有出現71型病例所以被納入高風險區，新北迄今有1567人就診，新北尚未進入流行期。

江怡臻認為，腸病毒疫苗每劑4000元，完整接種要打2劑，一個孩子打下來就是近萬元，有的還要打三劑，生兩個就2萬元，生三個就3萬元，對一般民眾是很高的負擔，更不用說弱勢族群，盼市府補助弱勢族群。陳潤秋回應會納入研議。