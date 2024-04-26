北市勞動局首創「台北市事業單位實施居家工作勞動條件保障指導原則」，其中首次提到尊重勞工「離線權」，讓勞工在下班後可拒絕回覆工作訊息；勞動局長高寶華表示，由於目前尚未有母法，所以暫時沒有相關罰責，但仍可透過《勞基法》針對加班做開罰，另外「工作規則居家工作專章(範本)」在今年4月上線，提供企業制定相關工作規範。

高寶華表示，台北市所提出的「離線權」是全國首創，因此勞動局很重視，為此也曾到歐盟、德國了解離線權做法，起初以為歐盟對此會相當重視，但實際上並非如此，因為他們認為離線權是基本權利，所以不覺得需要透過政府大力推動、宣傳這個概念。

他說，所以雖然歐盟有規定，但德國一直沒有制定相關規範，至於台北市訂立的行政指導原則，就是針對如何認定加班的部分做出規範，例如勞工從早上9時至下午5時居家辦公，但雇主若在5時1分傳訊息交辦事情，即便訊息通知明天早上再處理，但仍應算是加班。

高寶華解釋，雇主不能說「我沒有叫你看（訊息）」，且雖然訊息中指明早再做，但勞工會開始思考這件事明天怎麼處理、計畫要怎麼寫，所以這些也算加班，因此勞動局針對離線權有制定指導原則，今年4月份已上線「工作規則居家工作專章(範本)」，供公司企業參照制定工作規範。

不過針對罰則，高寶華坦言由於目前離線權的部分沒有相關母法規範，所以沒有罰則，但針對加班部分仍可以依照《勞基法》做規範，但勞工需舉證有加班的證明，例如「回長官訊息的截圖」就可以當證據，但由於「已讀不回」在認定上有難度，依法行政之下還是需要明確證據來佐證。

勞動局勞動基準科長洪三凱表示，加班是「員工要提供勞務」，已讀不回就表示「沒有想要服勞務的意思」，勞動部過去曾有函釋指出，下班後收到主管的訊息，執行事務還回傳的話，就等於是在下班後服勞務，這個起訖時間就是加班時間，原則上加班時間若沒有約定，就會以分鐘計費。

他說，員工收到訊息後起訖時間很明確，因為訊息截圖就可以看到收到時間，作業、規畫、完成，然後再回覆給雇主，「出勤紀錄不一定要打卡簽到」，任何一個電磁紀錄都可以是出勤紀錄，如果雇主沒有給付這部分的加班費，就會違反《勞基法》規定。