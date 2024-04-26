宜蘭鐵路高架可消除9處平交道，圖為其中之一的宜蘭市校舍路平交道。（李忠一攝）

宜蘭鐵路高架計畫今天（26日）通過環評專案小組初審會議，行政院長陳建仁也在今天率交通部官員到宜蘭視察，鐵道局強調，有相當的信心與把握爭取在6月通過環評，屆時將報部轉政院核定，規畫核定後10年完工，這項建設會是宜蘭交通安全與地方發展的重要里程碑。

宜蘭鐵路高架北起四城，南接冬山，全長15.85公里，有4.23公里已完成高架段，現有的宜蘭、二結、中里、羅東等4站現地高架，並新設與未來高鐵站共構的宜蘭新站；2020年10月行政院核定可行性研究，目前綜合規畫作業已近尾聲，今通過初審，後續還要經過環評大會審查。

行政院與交通部官員今天在鄰近宜蘭市校舍路平交道的陽明交通大學附設醫院院區中，說明鐵路高架計畫案，期間不時傳來列車經過的警報聲響，鐵道局長楊正君說，校舍路平交道很特殊，上午7時至9時，每8分鐘列車通過一次，影響緊急救護、都市發展。

楊正君指出，除了校舍路平交道，宜蘭站以北的東港路平交道鄰近知名觀光夜市，儘管設有高架陸橋，但因往返需求高，平交道並未因此封閉；鐵路高架將消除9個平交道、4座高架陸橋。

他表示，宜蘭鐵路高架在6月後會爭取環評通過報部轉政院核定，在鐵道局辦理全國各地鐵路立體化綜合規畫作業，宜蘭的案子「是跑最快的！」

因鐵路高架新設的宜蘭新站，未來會與高鐵宜蘭站共構，楊正君指出，台鐵跟高鐵會是平行共構的車站，兩站的中心點會對齊，以達到無縫轉乘之效。交通部長王國材表示，鐵路高架預計2034年完工，高鐵預計是2036年完工，希望計畫如期完工。