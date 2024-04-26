否認因地震速報App「關切」高中生 氣象署：樂見學生創意合作

本月地震頻傳，高三學生林子祐開發的「台灣地震速報」App大獲好評，卻因資料授權問題傳出被中央氣象署關切，氣象署地震測報中心主任吳健富今否認給學生壓力，而是樂見學生發揮創意與氣象署合作，氣象署也向他說明地震資訊採無償方式提供。

吳健富表示，林同學基於興趣，透過「地牛Wake Up!」資料開發新的App，而在0403花蓮大地震後，林已透過地震學者與氣象署聯繫，氣象署也向林說明地震資訊皆採無償方式提供，並樂見學生發揮創意與氣象署合作，拓展及強化對廣大民眾之服務量能。

氣象署指出，為提升地震災害應變效率，已與多家企業與個人合作，以「無償方式」提供地震資訊給民間使用者，其中「地牛Wake Up!」也為合作對象之一。

氣象署自2013年起借重民間業者的專業以及創意來擴散災害應變的量能，因此開啟了合作簽約模式。剛開始以公司企業為主要簽約對象，2022年起同時開放個人合作簽約，在0403花蓮大地震後，已陸續收到多家業者或個人表達與氣象署資訊合作的高度興趣，以期收到第一手資料。