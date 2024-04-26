森山直太朗的代表歌曲〈櫻花〉推出20年依舊傳唱度超高。（海日娛樂傳媒、新美學整合行銷）

森山直太朗此趟特別點名想吃小籠包、滷肉飯、炒麵等台灣美食。（海日娛樂傳媒、新美學整合行銷）

日本創作歌手森山直太朗相隔17年來台，將於明（27日）在花漾HANA展演空間連唱2場，今（26日）接受台灣媒體聯訪，提到傳唱度超高的代表作〈櫻花〉，還在2004年被張善為翻唱成中文版〈真夏的櫻花〉，他表示，雖然沒有聽過，但在台灣演唱會上有機會的話想挑戰看看演唱，而在得知原唱者張善為近年因重病消失在螢光幕前，他也露出沉重的表情。

〈櫻花〉一曲不論在台灣還是日本都是不少畢業生必唱的「畢業金曲」，森山直太朗坦言，確實很常聽到有人跟他說：「我畢業有唱這首歌喔！」非常感謝大家的喜愛，也因為該曲推出20年依舊吸引不少人翻唱，問及版稅有沒有越來越多？森山直太朗趴在桌上大笑後害羞表示：「我不知道這個問題啦！」記者繼續追問「那至少學校在畢業典禮播放要給你版稅吧！」森山直太朗點頭回應：「對欸，我的確是要跟他們收錢！」

森山直太朗曾在2004年參加在中山足球場舉辦的「V Power演唱會」，憶起當年在萬人面前演唱〈櫻花〉，「印象深刻，很少在那麼大的地方演出，沒想到有這麼多觀眾！」但得知中山足球場已變成花博公園，森山直太朗聽到後驚呼「什麼？我沒想到改變這麼大」，並表示此趟若有時間他也想舊地重遊，「親自去看看現在變成怎樣」。另外，他也特別點名想吃小籠包、滷肉飯、炒麵等台灣美食，還不忘秀台語喊「吃飽沒」。

而近日台灣頻繁發生地震，森山直太朗說來台前其實不擔心，「因為日本也是地震很多的國家，但不像台灣復興得那麼快，我發現台灣人的災害應變速度非常快，不論是政府還是社會大眾的對應，非常值得日本學習」，他也表示生活中都會遇到很多意外，「覺得坐飛機也是可怕的事，但如果一直擔心，那哪裡都不用去了，重要的是事情發生後該怎麼面對才是重點」。

森山直太朗這次來台北開演唱會是作為精彩世界巡迴的一環，也是歷經2年的巡迴演出的最後一站，第107場，他感性表示「能跨過海洋在台北將這次巡演收尾非常開心」，也大讚台灣人依舊非常溫暖，「今天也被環球唱片的員工熱烈歡迎，覺得沒有隔閡感，而他下午即將去西門町街頭演唱，雖然台北連日大雨，他仍樂觀表示：「風雨無阻，全身濕彈吉他也沒問題！」