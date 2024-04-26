美國運輸部（DOT）24日宣布新規定，要求航空公司要主動向航班被取消，或國內線延誤超過3小時、國際線延誤超過6小時的班機乘客提供現金退款。美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）說，「當航空公司欠乘客錢時，乘客就應該拿回款項，無需頭痛或討價還價。」

綜合外電報導，以往航空公司可自行決定，如何補償乘客和退費標準，因此各家航空公司通常會選擇以低於航班原始成本的優惠券，或累計飛行里程等形式補償。此外，乘客經常必須主動聯繫客服人員或聊天機器人，才能拿到現金退款。

但現在美國政府祭出新規定，將強制航空公司為以下3種狀況提供退款，「重大變更航班」、「行李延誤」、「未提供額外服務」。而其中「重大變更航班」的新規中，政府要求國內線航班延誤超過3小時，國際線航班延誤超過6小時，出發或降落機場被變更，增加轉機行程，機艙座位降等，以及要求身障乘客轉機或搭乘條件不友善的航班等情況，乘客都能要求退費。

另外，所謂「行李延誤」，以及「未提供額外服務」，前者是指若國內航班到達登機口後 12 小時內，或國際航班到達登機口後 15-30 小時內未交付行李，則有權在登機口獲得托運行李費用退款。後者則是包括WIFI費用、選位費、機上娛樂費等服務項目，若乘客權益受損，也能申請退費。

新政策也規定了退款時限與方式，航空公司必須以原始付款方式退費，用信用卡購買機票的乘客將在7天內獲得退款，若乘客使用其他支付方式，則航空公司必須在20天內發放退款。除非乘客明確選擇接受替代補償，否則航空公司不得取代代金券、旅行積分或其他形式的補償。

此外，美國運輸部還要求航空公司，必須事先揭露所有的額外費用，例如，乘客增加托運行李費、手提行李費、選位或更改費、取消航班行程費等。新規還禁止航空公司在行銷時只刊登「尚未計入強制性費用」的初步價格，遏止以「折扣誘騙策略」促使消費者購買機票的歪風。

這些新規定適用於從航空公司官網、旅行社以及第三方網站上購買的機票，各項規則開始實施的時限有所不同，有關自動退款等大部分措施最快將在6個月內生效，其餘則會在1年內生效。