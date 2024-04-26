用穿搭為職場第一印象加分！

職場環境中，除了比拚專業硬實力，外在形象管理和內在軟實力也至關重要！恰當的服裝能夠打造個人氣場，也能在第一時間內給同事和客戶留下良好印象；流暢的談吐和出色的溝通能力，則是工作過程中不可或缺的加分項。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查最受網友討論的「5大職場形象加分技巧、5大職場軟實力加分特質」，快來看看哪些能夠幫助你在競爭激烈的職場環境中脫穎而出！

適逢母親節即將到來，各家百貨公司紛紛祭出優惠，其中，百貨常駐品牌en-suey更是職業女性購入服飾的必買品牌之一，所有辛苦的職場女性們正好可以趁此折扣檔期治裝，做好形象管理，同時讓主管、同事、客戶對你好感度Up Up！當然，男性朋友也可以一同加入，跟著媽媽、姐妹或另一半，一起逛街添購新戰袍，儲值職場戰鬥力。

提升好感穿搭術！5大職場形象升級技巧

No.1 服裝

看過經典電影《穿著Prada的惡魔》的人，一定了解外在改變對一個人的職涯發展能有多大影響！不光是反映個人品味，更是提升專業形象與好感度的重要工具。英國臨床心理學家Linda Blair提出「七秒理論，指第一印象的建立在於初次見面的七秒鐘！雖然外在不代表一切，但不可否認，這確實是他人對你形象判斷的首要條件。眾多網友都對職場新鮮人苦口婆心勸告，「上班真的要好好穿衣服，因為你不知道哪天會需要見老闆或見客戶」、「襯衫＋西裝褲最安全百搭，T恤就留著假日在家穿吧」。

穿得像「圈內人、在位人」有助於增加個人辨識度與附加價值，也能迅速讓客戶和同事理解定位情境、激發互動。依照工作需求適當運用「色彩心理學」搭配服裝，還能增添權威感或親和力，是不容忽視的最佳利器。

想添購戰袍，不妨趁著母親節折扣檔期到百貨血拚一番，不僅省荷包也能確保服裝品質足夠匹配你的職場戰鬥力！例如擅長以女性化剪裁突顯自信、優雅形象，同時又在設計細節中融入流行元素的en-suey就能滿足多數OL的穿著需求。如果不想出錯，西裝外套、白襯衫加上及膝裙或長褲，絕對是OL們最安全不敗的穿法，所有單品都能在en-suey一站購齊。

No.2 包包、配件

除了服裝的選擇，包包和配件同樣是塑造形象的重要元素，精選的領帶、腕錶甚至絲巾，不僅能點綴整體造型，也展現個人風格，讓穿搭更協調、完整！

此外，合適的包包不僅方便攜帶重要文件和個人物品，其設計和材質也能反映出個人對於細節的要求。像是需要出外勤的上班族，就適合一款經典款式的皮質公事包或簡潔大方的手提包，容量建議要放得下A4文件和電腦，才不會在外出時大包小包，一不小心還可能遺漏在交通途中，不但顯得手忙腳亂還可能會讓客戶對你的印象分數打折扣，得不償失。有網友推薦「Samsonite的公事包很讚，用好幾年了，雖然價位偏高，但是容量大、夾層多，很值得投資」、「如果不是很正式的商務場合，Uniqlo的托特包就很夠用了」。

No.3 鞋子

現代職場風氣逐漸開放，多數產業、公司行號對於員工穿著的接納程度也比以往更高，不過在正式的商務場合中還是應該避免休閒的單品，有任職主管階層的網友就表示，「遇到穿球鞋來面試的人，真的多少會扣分，穿露趾涼鞋的更是大地雷，直接刷掉」、「有一次帶新人見重要的大客戶，結果他穿一雙慢跑鞋來，當下就叫他回家換鞋」。

以鞋款來說，男性建議選擇經典、保守的皮鞋，職場女性則可以選擇不露趾高跟鞋。容易給人輕率、非正式印象的運動鞋和涼鞋，以及流行元素過多、顏色太鮮豔的鞋子也應該在此類場合中避開，黑色、棕色或深藍等中性色彩也許會更合適。雖然有可能犧牲穿著舒適度、個人風格，但卻能有效提升你的職場形象與專業感，相較之下還是利大於弊呀！

No.4 妝容

愛美之心人人皆有，除了女性之外，現在也有不少男性開始學習化妝，甚至有品牌推出專屬男性客群的彩妝品。職場妝容的重點在於創造專業、乾淨且自信的形象，提升個人的精神感，經由化妝修飾日常疲憊的樣子。

只要掌握4個關鍵就能輕鬆打造適合上班的Everyday Look，包含自然均勻、不過白的膚色；用適量遮瑕產品遮蓋瑕疵和黑眼圈；選擇大地色或中性色調的眼影，消去浮腫泡泡眼、強調眉眼輪廓深邃感；最後再以淺粉色或珊瑚色的腮紅及唇膏點綴氣色就能完成！許多OL建議，「眼影還是大地色最無腦、最安全」、「底妝一定要均勻乾淨，用錯色好會讓整張臉看起來灰灰髒髒的」、「不會化妝就直接去百貨靠櫃，請櫃姐教學最快，植村秀或Makeup for ever的底妝都美賣」。不過要記住，妝容只是提升信心的工具，千萬不要本末倒置，忽略了內在專業實力喔！

No.5 飾品

飾品是整體造型中不可或缺的最佳配角，佔比不大但卻相當重要，確保飾品與服裝風格、商務場合相符，可以有效的為職務形象和個人專業度加分！款式以簡潔、優雅為佳，例如一對小巧的耳環、一條細緻的項鍊或一枚簡單的手錶，都可以為整體打扮增添精緻感。像是近年憑藉社群口碑竄紅的新品牌BOHO BELLE，和廣受小資族群愛戴的vacanza accessory，都有許多精巧飾品可以選擇。

然而，選擇飾品時有幾項地雷一定要小心避免，像是過於誇張、閃耀的大型耳環、手鐲就是其中之一。也許有助於凸顯個人時尚品味、打造強烈印象，但也可能顯得太浮誇，或容易在溝通討論時分散他人注意力，有損會議的聚焦度，不一定適合各個產業的工作環境，保守簡約的百搭款反而更能夠運用在所有場合中。有網友就分享，「遇過一個很愛戴超大耳環跟戒指的同事，跟他開會的時候都會不自覺一直看耳環，忘記他在說什麼」。

同事、客戶都對你Respect！5大職場軟實力加分特質

No.1 溝通協調

想要自在穿梭競爭激烈的職場，不只要會做事，還得「會說話」！把話說得有效、說得漂亮，不僅有助於建立良好的工作關係、減少誤解與提高團隊協作效率，還能在解決問題和應對挑戰時發揮關鍵作用。精準地表達自身想法並理解他人需求，顯示出尊重和團隊精神，對於商務談判、客戶服務和領導團隊等多個方面都大有助益，絕對是職涯中不能忽視的首要能力。

如果想在談判情境中想加強氣勢、提高協商成功率，可以穿著剪裁俐落的深色套裝或西裝，女性上班族還可以選擇褲裝削弱柔美特質，顯得更有專業感及權威感，讓談判對象更容易信服你、不敢隨意輕視或找碴。遇到溝通不良狀況時，可以用「冰山理論」檢視問題出在哪裡？行為、事件與應對姿態都是冰山上顯而易見的外在資訊，主動覺察隱藏在冰山下的感受、觀點或期待，更能幫助我們在溝通過程中，與協調對象達成共識喔！

No.2 時間管理

你是工作上的時間管理大師嗎？從最基本的準時上班，到工作時間分配、專案進度控制......都是職場時間管理的一環。出色的時間管理能力不僅可以提升工作效率，也能為你塑造可靠又高效的專業形象，讓主管可以放心交辦重要任務，不必擔心進度延宕，是一大加分特質！不少網友哀嘆，「遇到拖延症的同組同事，真的欲哭無淚，原本時間很夠的專案，最後都搞到壓死線」、「不會時間管理的人超容易變成職場雷包，所有人的工作進度都在等他一個，氣死欸」、「碰到那種不會安排進度、效率差的人，我一律推薦他用番茄鬧鐘」。

想要有效的管理時間，可以從區分「緊急」和「重要」的任務開始，制定優先處理順序，有意識地安排合理日程與推進策略，避免最後時刻匆忙完成，如此一來還能幫自己爭取更多的休息時間，簡直一舉兩得！

No.3 工作負責

你覺得「工作負責」的態度是什麼呢？推脫責任、依賴他人完成任務和常態性遲到早退等行為，經常會與「不負責任」劃上等號，出現這些NG習慣的同事，更是大家避之唯恐不及的職場雷包！不但削弱上司的信任與尊重，對個人工作形象更是百害而無一利。很多深受其害的網友直言，「工作遲交還一副理所當然、假裝沒事的人，真的雷翻，到底憑什麼」、「只會向上管理又不做事的人也超不負責，根本就是職場蟑螂」、「不是每個人都要求工作一百分，但是能有八十分卻只做六十的人，真的直接黑名單」。

展現負責態度的關鍵包含按時完成工作、主動溝通、積極解決問題以及勇於承擔錯誤並改善，用實際作為讓主管、客戶看見你對職務的重視與專業度，進而提升個人形象，說不定還有機會開拓更多的職涯發展機會喔！

No.4 專業度

提升職場專業度是一個持續且涉及多個層面的過程，可以透過進修和培訓，不斷更新、深化工作所需的知識與技能，例如考取專業證照就是其中一種方式。另外，維持高效率和高工作品質以及培養批判性思維，也都是建立堅實專業形象，同時為職業生涯奠定基礎的途徑。

除此之外，運用合身、色彩沉穩的西裝或商務套裝穿搭，也是快速樹立專業形象的方法之一，舉凡Le Polka、Diffa和en-suey等知名服裝品牌，都推出許多適合上班族的單品，透過舒適、俐落的剪裁，搭配細緻又不失時尚感的細節，讓剛柔並濟的都會女性穿出新世代獨有的職場專業感。有上班族推薦，「Le Polka滿多有設計感的襯衫，最近還有一套粉色西裝看起來很可愛」、「Diffa的外套版型都滿適合上班穿的，連抗UV外套都做得很像西外」。

No.5 談吐

不同的職場情境各自有其適合的對話方式，與同事合作、交流時，適合以親切態度拉近距離，讓協作過程更順暢；向主管、客戶簡報時，則要以明確、自信的方式彰顯專業性和可靠性。也可以透過顏色較明亮的上衣或耳環、項鍊等配件，讓聽者聚焦在你身上，減低被其他事物分心的機率。

掌握哪些重點可以讓你成為職場中的說話高手呢？首先，有效的談吐應該清晰、簡潔，避免含糊不清、缺乏重點的情況發生，精確表達想法，也可以適當使用術語提升專業度，不少網友表示「遇到雞同鴨講或一直繞圈的人，會想直接叫他閉嘴」。如果想加強權威感，建議保持沉穩的語調，因為語速過快、聲音太高或是語句間缺乏停頓，都會讓效果大打折扣。另外，直視聽眾、避免不必要的手勢也可以加強話語的影響力喔！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年4月2日至2024年3月31日，共1年。

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