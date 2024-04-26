今年適逢台南400，也是3年一度的香科（繞境）年。台南正統鹿耳門聖母廟「土城香」日前落幕，聖母廟並宣布將2200份普渡供品禮盒捐予台南弱勢與社福機構。台南市長黃偉哲出席捐贈儀式，並頒贈感謝狀表揚。黃偉哲也呼籲更多民間團體與市府合作，共同幫助弱勢。

今年是台南400香科年，正統鹿耳門聖母廟「土城香」日前圓滿落幕。聖母廟主任委員王增榮表示，「土城香」不只象徵禳災祈安、消災解厄、庇佑合境平安，更凝聚信眾力量做善事。聖母廟日前將普渡品捐贈給偏鄉實物銀行專車、土城境內弱勢里民，讓弱勢族群得到支援與照護。王增榮補充，隨著農曆三月廿三日媽祖聖誕腳步將屆，聖母廟也將繼續發起「捐油、捐米」活動，致力幫助全臺南低收入家戶與族群。

台南市長黃偉哲表示，聖母廟舉辦「土城香」遶境祈福儀式，不僅為市民向媽祖祈求庇佑、國泰民安，更在香科活動圓滿結束後，將遶境普渡禮盒捐贈予南市府實物愛心銀行及社會福利團體，提供轄內弱勢家戶的基本生活所需，善心值得各界學習與響應。

台南市長黃偉哲出席捐贈儀式，親自頒贈感謝狀肯定廟方善行，而聖母廟主任委員王增榮亦致贈市長「土城香圓滿禮盒」，內容物包括多樣臺南鹽味特產，以表達對臺南在地產業的支持。