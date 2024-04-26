大學畢業季將至，依統計資料預估今年度桃竹苗轄區各大專校院應屆畢業生約逾4萬人，就業市場將迎來一波求職潮。勞動部為鼓勵青年盡速投入職場，推動「初次尋職青年穩定就業計畫」，勞動力發展署桃竹苗分署結合職業探索、職涯定向、履歷健檢、模擬面試4大服務策略，提供初次尋職及從事非典型工作的青年強化求職準備，自去年7月計畫開辦以來，已協助逾5000名青年受惠穩定就業。

桃竹苗分署表示，初次尋職青年朋友找工作時，常面臨不清楚就業方向、履歷自傳內容不夠吸引人、面試緊張或缺乏自信等問題，導致求職不順利。桃竹苗各就業中心提供青年各項個別化服務，包含諮詢服務、職涯講座、履歷健檢及模擬面試等，協助青年快速找到就業方向，提升面試自信心，做好就業準備，迎接新的挑戰，實現職業夢想。

針對年滿15歲至29歲本國籍初次尋職青年推出的「初次尋職青年穩定就業計畫」，提供未在學且未就業連續達90日以上青年，給予職涯探索及就業準備協助外，並提供尋職期間的尋職津貼和就業獎勵金，合計最高發給4.5萬元，積極幫助待業青年順利找到工作。

就讀企業管理學系的小弦，大學期間在自家工廠打工累積職場經驗，原先覺得找工作不難，卻經過多次面試後，都因技巧不足不斷碰壁，讓他對自己失去信心。

他透過台灣就業通網站申請參加初次尋職青年穩定就業計畫，在計畫尋職階段到就業中心參與諮詢活動，與職涯諮詢師晤談後，諮詢師就小弦履歷不完整、不善言詞等求職困難，規畫一系列求職準備方案，利用職涯測評工具及牌卡測驗，找出就業方向，並結合在學時所學專業及打工經驗調整履歷，再透過模擬面試練習，幫助他面對面試官不再緊張，最後他也在參加計畫3個月內順利就業並領取就業獎勵金。

桃竹苗分署長賴家仁指出，因應青年就業議題，勞動部已於去年5月啟動投資青年就業方案第二期，整合教育部等11個部會資源，提供多元化就業服務，提出「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」5大目標推動各項重點措施，幫助青年朋友尋職時獲得即時資訊與協助。初次尋職青年如在求職上有任何難題，可至桃竹苗分署各就業中心洽詢，將量身打造完整求職準備計畫，計畫詳情亦可參閱台灣就業通計畫報名專頁。