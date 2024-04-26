力暘能源小二甲禁令解套官商勾結弊案，26日有5名公務員涉案被起訴；其中，經濟部能源署組長林文信也名列其中。據了解，林文信曾因友善太陽光電發展環境，2022年獲行政院模範公務人員，當時還接受院長蘇貞昌頒獎表揚，令人意外。

檢調發現，案發時林文信擔任能源局太陽光電組組長，被查出曲解法令大開後門，與前台南市政府經發局長陳凱凌等人共謀小二申禁令違法解套，包庇力暘公司任意抽換原申請書件，嚴重減損公務機關威信、敗壞官箴，且犯後砌詞飾卸，毫無悔意，被檢方依貪汙治罪條例公務員對監督事務圖利罪嫌，建請法院從重量刑。

據了解，林文信擔任光電組長期間，曾被行政院以推動友善太陽光電發展環境獲選為「行政院模範公務人員」，對照檢方起訴犯行，格外諷刺。

據行政院人事行政總處資料，林文信獲選模範公務人員有4大理由：一、推廣漁電共生：劃設漁電共生專區、研擬合約範本、法制化推動環境，完成1萬5920公頃漁電共生專區。二、推動共同升壓站：建立交易機制、研擬遴選要點，已遴選18個共同升壓站，提供共用容量1.8GW。三、公有屋頂設置光電：首創聯合標租方式推動中央機關屋頂光電55.58MW。四、規畫光電結合儲能：研擬商業模式及遴選與競價機制，讓再生能源運用更具彈性。