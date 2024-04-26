桃園市消防局第四大隊26日在中華精測科技股份有限公司舉行無腳本兵棋推演暨搶救演練。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

為防範高科技廠房事故發生，桃園市消防局第四大隊今在中華精測科技股份有限公司舉行無腳本兵棋推演暨搶救演練，目的在加強場所員工的自衛消防編組能力及火場應變逃生正確觀念，同時精進消防人員面對大型場所災害時應採取的搶救應變作為。

中華精測科技股份有限公司主要經營項目為晶圓測試卡及IC測試板之研發、製造及銷售，公司員工眾多，平時廠內儲存大量化學物品，加上科技廠房內部多為無開口隔間結構，一旦發生火災，火煙將有竄燒之虞，恐造成初期滅火搶救困難及逃生不易情形發生。

第四大隊除平時不定期針對該場所進行消防安全設備檢查，對於場所達管制量以上公共危險物品也依法進行查處，同時，轄區山峰消防分隊也派員指導公司員工自衛消防編組訓練及宣導正確火場避難逃生觀念，藉以強化公司員工「防災自救的能力」、「防範災害於未然」。

山峰分隊長黃嘉男表示，透過這次推演，不僅讓企業本身重新檢視公司內部防災硬、軟體設施不足之處，找到改善方向，同時也讓消防單位熟悉廠房建築特性與隔間結構，預擬搶救方案，為日後的緊急應變工作做好充足的準備。

第四大隊大隊長陳莉婷說，平鎮工業區為桃園市工業重鎮，在桃園消防局與經濟部平鎮產業園區服務中心共同努力下，其防救災能力已具規模，消防局將持續輔導各產業推動企業自主防災，呼籲重視安全、財產自救、預防勝於搶救，這是社會責任，企業本身也是受益者，同時強調消防資訊權，火災發生時，業者有責任主動提供廠區平面圖及化學物品數量、種類及儲存位置等相關資訊，並指派專人至現場協助救災，目的除了在保障消防人員救災安全外，同時也希望業者對於防救災能負起企業責任，共同降低災害傷亡及損失。