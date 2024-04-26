第9屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, OOC）於15日至17日在希臘雅典舉行，外交部發布新聞稿指出，我國由海洋委員會國家海洋研究院長陳建宏率團，並邀集各界代表組團與會，台灣代表團也於參與場內周邊會談等，與會成果豐碩。另外，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr）等友邦代表也於場內會議為我國執言。

外交部表示，組團成員以海洋委員會國家海洋研究院長陳建宏為首，並邀集外交部、交通部航港局及觀光署、財團法人國際合作發展基金會與國立台灣大學等代表組團與會。

外交部指出，台灣代表團積極參與今年大會活動，包括舉辦海洋保育論壇、受邀擔任場內周邊會議與談，並就海洋生物多樣性保育、海洋科技研發、永續旅遊及綠色航運等議題，與美國、帛琉及國際組織等舉行10場雙邊會談，與會成果豐碩。另外，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr）等友邦代表也於場內會議為我國執言。

外交部表示，台灣身為太平洋區域負責任的成員，曾多次受邀出席大會，並一向秉持「專業、務實、有貢獻」的原則參與。我國出席第9屆OOC大會再度展現我國貢獻海洋保育的決心，並以多元方式向國際社會宣介台灣與各國攜手合作，推動全球海洋事務儘早實現「2050淨零排放」、「30x30倡議」及「永續海洋」等共同目標。