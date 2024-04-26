攝護腺肥大是年長男性很常見的問題，通常會隨著年齡增長而明顯，該如何有效預防？對此，泌尿科醫師黃冠鈞推薦可吃含鋅、茄紅素、大豆異黃酮的食物，或經與醫師討論後，服用鋸棕櫚萃取物，對於保養攝護腺健康，皆能發揮正面效益。其中他提到，茄红素廣泛存在於紅色蔬果中，具降低壞膽固醇，以及預防攝護腺癌、腸胃道癌、乳癌等疾病的效果。

醫師黃冠鈞在個人粉專發文表示，想要預防攝護腺肥大，建議可先從日常飲食著手。並整理以下4款對於攝護腺健康有幫助的食物，以供民眾參考：

1、含鋅食物：包括生蠔、紅肉（尤其以牛肉最豐富）、洋菜、堅果、小麥胚芽及穀物等。根據衛福部建議，成年男性每天可攝取15毫克的鋅，有助於抑制、延緩攝護腺肥大，也能預防攝護腺癌。

此外，臨床研究發現，有攝護腺炎或攝護腺癌的男性患者，體內鋅含量明顯低於健康男性，而當人體長期缺少鋅，可能會造成免疫力低下、傷口難以癒合，甚至是頭髮脫落、味覺減退等問題。因此適補充含鋅食物，除了對保養攝護腺有幫助外，也能讓身體維持健康。

2、含茄紅素食物：包括西瓜、番茄、紅椒、芭樂、葡萄柚、紅蘿蔔等。茄紅素除了可降低血管內的壞膽固醇外，亦能抑制腫瘤細胞的增生，對於預防攝護腺癌、腸胃道癌、乳癌等疾病有一定的效果。另外，由於加熱後的茄紅素更容易被人體吸收，平常烹煮番茄炒蛋、蕃茄湯等料理都是不錯的選擇。

3、含大豆異黃酮食物：最常見於大豆製品中，像是豆腐、豆漿、味噌、豆乾等。大豆異黃酮是一種植物性雌激素，除了可減輕女性更年期症狀外，也能降低血脂、維持骨密度、減少罹患乳腺癌與攝護腺癌的風險，能為人體帶來諸多健康益處。

4、鋸棕櫚萃取物：其一般不會作為食物服用，而是以保健食品的方式口服來補充。根據科學研究發現，鋸棕櫚的果實萃取物可用於改善良性攝護腺肥大問題，其主要成分是脂肪酸及少量的植物固醇，亦具有預防男性脫髮的效果。值得注意的是，少數男性服用鋸棕櫚後會有輕微副作用，例如腹瀉、嘔吐等，因此服用前最好與醫師充分討論。