消防人員協助排除。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

鋒面強襲，中央氣象署26日針對對高雄市發布大雷雨特報，在高雄市前鎮區發生路樹倒塌，砸中正停等紅燈時的小客車，所幸無人受傷。

前鎮分局草衙派出所於26日下午2點6分，接獲前鎮區中山四路與中安路口往南內側快車道有路樹倒塌，倒塌時砸中正在停等紅燈的小客車，車損無人受傷。草衙所線上巡邏警組已加強疏導人、車通行，並通知養工處到場處理。已於下午2點30分由119人員到場協助排除已將路樹移置清理完畢並恢復通行。