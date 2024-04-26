準總統賴清德26日參加海尼根台灣酒廠投產啟動典禮，並擔任擔任「一日客座星級釀酒師」，海尼根在2022年取得屏東內埔龍泉鑽酒廠絕大多數所有權及管理權，這也是海尼根在台灣20年來最大規模的投資計畫，包括26日啟用的酒廠及未來的擴廠計畫，將投資共135億元，創造41億元的稅收。

海尼根表示，自從1987年到台灣迄今已逾20年，如今正式在台落地生根，未來在台灣買到的海尼根啤酒產地都標示台灣，而接下來還有擴廠的計畫，預計投資金額將達135億元，可創造國內每年41億元的稅收，更將以屏東為出口基地，將該品牌的啤酒推向東北亞市場。

賴清德致詞時表示，該酒廠最令他欣賞的就是規劃為綠色能源酒廠，預計在2025年達成垃圾零掩埋、2030年達成零碳排、2040年完成淨零轉型。海尼根則指出，將全面提升廠區水資源的運用效率達八倍以上，更規劃採購綠電、架設太陽能電板，目標在2030年將減少超過55萬公噸的二氧化碳排放量，相當於約1,400座大安森林公園的碳吸附量，實現全場廠區淨零碳排與垃圾零掩埋的企業願景。

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