為響應4月28日世界拯救青蛙日，動物園在兩棲爬蟲動物館的台灣兩棲爬蟲動物展區，首度推出瀕危物種豎琴蛙，台北市立動物園園長諶亦聰表示，豎琴蛙被IUCN列為全球兩棲類動物瀕危物種，台灣依「野生動物保育法」將豎琴蛙公告為「珍貴稀有保育類野生動物」，需要他們更積極的進行物種保育工作。

每年的4月至9月在台灣中部有一種蛙會聚集在森林的池塘邊，發出如撥弄琴弦般的聲音「登、登、登、登」，這種蛙在台灣族群非常稀少，由於擁有細膩悠揚的鳴叫聲，讓牠們被取名為豎琴蛙，目前台北市立動物園透過跨單位合作，正積極推動豎琴蛙保育計畫。

豎琴蛙分布於台灣以及日本的八重山群島、石垣島與西表島，在台灣目前僅發現分布在南投縣魚池鄉的蓮華池及日月潭，由於豎琴蛙對於棲地品質的需求極高，族群活動範圍及族群量都極小，非常容易受同一事件威脅而影響族群數量強烈動盪甚至滅絕。

諶亦聰表示，參與本土野生動物保育是動物園至關重要的工作項目之一，為了推動豎琴蛙的保育，台北市立動物園參與農業部林業及自然保育署瀕危動物保育行動計畫，與農業部生物多樣性研究所合作，由生物多樣性研究所蒐集野外即將乾涸的豎琴蛙胚胎，送至台北市立動物園進行移地復育以建置域外備援族群，同時協助林業試驗所蓮華池研究中心及南投分署進行棲地優化與再營造，增加分布面積及族群數量。