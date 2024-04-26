金廈海域事件引發兩岸關係緊張，陸方更宣稱金廈海域不存在禁限制水域，國民黨立委陳永康、翁曉玲近期提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例第二十九條修正草案」，主張將公告禁限制水域的機關，由國防部改為海委會。公聽會於今（26）日召開，蒐集各界意見，陳永康解釋，是為確立其司法行政屬性。

陳永康本次提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例第二十九條修正草案」，主要修正第二項，並新增第三項及第五項，主要內容為台灣地區限制或禁止水域公告，由現行國防部改為海洋委員會；台北飛航情報區限制區域，則維持由國防部公告。

至於金門、東碇、烏坵、馬祖、亮島、東引地區周邊水域的司法行政事項與大陸地區協議，由陸委會會同海委會，委託海基會代表中華民國政府，與大陸海協會協商簽署協議。

陳永康辦公室說明，之所以提出此修法，主要基於幾項事實與法理，第一，兩岸之間尚未在法理上終結1949年以來的內戰狀態，仍可能產生戰爭狀態，而在戰爭狀態下，沒有設置「禁止或限制水域」的必要。

第二，「禁止或限制水域」的設置，反映出兩岸之間對峙狀態降低，互動漸趨頻繁，有法制化管理，以保障人民利益的需求；第三，依據《中華民國領海及鄰接區法》，環繞金、馬諸島水域，至今仍未被宣告為中華民國領海範圍，卻已被對岸政府劃入其領海範圍。

第四，《台灣地區與大陸地區人民關係條例》的立法宗旨，本就在於淡化或暫時擱置「主權」爭議，並置重點於「有效管理以保障兩岸人民合法權益」。

故據立法宗旨，參照其他兩岸事務的處理模式，與陸方透過協商，劃定出雙方承認的我國司法行政有效實施水域，及其他司法行政相關事項，並將此區域的公告，由執法單位海委會擔任，以取代國防部進行公告，更加確定其司法行政屬性。