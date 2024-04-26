味全龍今年延續舉辦「Team Dragons！狂龍月」，26日公布全新狂龍主視覺，龍隊將在五月主場賽事期間除18、19日「Poli親子毛孩日」外，球員及啦啦隊均將穿著第3代黑色狂龍球衣出賽。

今年的「Team Dragons！狂龍月」主視覺，特別邀請伍鐸、鋼龍2名洋將合組「伍月狂龍」，與龍隊陣中主炮劉基鴻、守護神林凱威、捕手蔣少宏、二壘手李凱威共同擔綱封面主角，並推出主視覺同款酷卡、徽章等入場贈品。

而味全龍紅利商城及官方餐飲店「狂龍廚房」亦同步推出主題月限定活動，提供球迷朋友可至紅利商城以點數兌換「開球體驗」、「球僮體驗」、「球隊賽前練習參觀」、「播報先發打序」等特殊活動參加資格。

此外，龍隊五月份也將在天母主場舉辦多檔主題活動，包含5月4、5日「乖乖野台開唱」，將邀請四分衛、芒果醬Mango Jump、胖虎Punkhoo等樂團帶來熱血搖滾演出。

5月18、19日「Poli親子毛孩日」則有卡通明星「Poli救援小英雄」主題球衣與現場互動，同時天母球場也將規劃「寵物套票」專區，邀請球迷朋友帶著心愛的毛孩進場，賽後還能一起下場體驗人工草地。