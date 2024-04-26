一名李姓志願役士官擔任部隊軍械安全士官勤務時，因前一天照顧孩子，精神疲勞而瞌睡30分鐘，這一幕剛好被查哨官發現並向上通報；軍方認為李男嚴重怠忽職守，將他移送法辦。屏東地院依《廢弛職務罪》判處2月徒刑，緩刑2年，須支付公庫2萬元。全案可上訴。

判決指出，李男擔任陸軍機械化步兵三三三旅志願役下士，並於去年3月23日6時至8時輪值擔任108兵舍聯合軍械室安全士官勤務，執勤地點為108兵舍樓梯口，需負責監管108兵舍樓梯口兩旁軍械室安全的警戒。

不過李男期間因為熬夜，導致精神不濟，於是就在安全士官的桌前趴著打瞌睡，時間長達半小時，一度讓軍械室陷入無人看管、警戒的狀態。後勤科上尉後勤官執行查哨，正好撞見這一幕後通報處理。

依據《陸海空軍刑法》第34條第1項所規定「足以生軍事上之不利益」，對情況疏於警戒而未能立即報告或發現，致使軍事單位無法妥善處置，足以產生軍事上不利益後果之虞，後果無法想象；李男於執勤時趴睡，無法警戒四周，顯已廢弛職務，更可能遭到有心人士趁隙侵入軍械室，竊取或破壞重要軍事裝備，並將李男移送屏東憲兵偵辦處理。

屏東地院審理，審酌李男並無前科，素行均尚稱良好，兼衡其高職畢業、服志願役、生活家庭等情狀，另考量李男供稱執勤前一天要照顧孩子，睡眠不足才因此打瞌睡等理由，依《陸海空軍刑法廢弛職務罪》，判處2月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，須向公庫支付2萬元。