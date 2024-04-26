新竹市政府爭取客委會補助6412萬元，加上市府自籌1221萬元，以總經費7633萬元，新建兼具運動休閒及客家文化傳承的風雨球場，預計明年1月完工。（王惠慧攝）

新竹市香山綜合運動場設施老舊，20年多來未大規模整修，市府爭取客委會補助6412萬元，加上市府自籌1221萬元，以總經費7633萬元，新建兼具運動休閒及客家文化傳承的風雨球場，預計5月開工、明年1月完工，26日在豪雨中舉辦開工前視察，客委會副主委范佐銘也親自到場，祝福工程如期如質完工。

26日開工前視察，現場下起滂沱大雨，新竹市長高虹安與客委會副主委范佐銘、市府教育處長陳木金、市府工務處副處長廖仁壽、新竹市文化局副局長李欣耀皆到場參與，高虹安說，過去香山綜合運動場幾乎無遮蔽物，尤其像今天下起大雨，未來有風雨球場，也方便民眾運動、聯絡感情。

高虹安指出，新竹市約有三分之一人口是客家人，包括香山區東香里、茄苳里、中隘里及南隘里擁有傳統客家特色，而香山綜合運動場正是此區域中的重要的交流場域，她感謝客委會補助新建兼具運動休閒及客家文化傳承的綜合空間，未來全新的風雨球場將不只是客家文化歷史的記憶據點，更是讓民眾強健體魄的運動場域。

范佐銘說，客委會大力支持地方客家文化延續發展，在新竹市除了補助成立關東市場客家文化主題圖書館外，同時挹注資源辦理香山區香山綜合運動場，設置體育兼具客家文化的多功能空間，期盼客家教育及強身健體的精神，能在新竹市持續傳承綿延。

教育處表示，香山綜合運動場20餘年未曾大規模改建，工程預計將於原地新設棚架打造全新的風雨球場，後續尚有田徑場地等改善工程逐步推進，整體工程預計5月開工、明年1月完工，提供香山區民眾文化交流及更優質的運動休閒場所。