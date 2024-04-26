中興大學3月分動員近百人，攜手清理中興湖，除了撈出近300種生物，還發現1支20年前的Nokia手機。（興大提供／王煌忠台中傳真）

日本知名節目「池水抽光好吃驚」，今年3月前往中興大學拍攝，校方動員近百餘人攜手清理中興湖，首創國內動員規模最大的人工湖環境生態教育，在最小的生態擾動下，由相關機構協助與興大生態環境學者專家指導，針對中興湖進行局部清淤，撈捕出近300隻生物，甚至還發現20年前的Nokia手機，還有直排輪、解剖剪刀，學生戲稱「中興湖真是深藏不露」。

中興湖長約89公尺、寬約109公尺，湖面積約2161坪，最深達3公尺，此次清池工程，在興大生科學院、農業學院與工學院師生，以及農業部生物多樣性研究所、台中市農業局與水利局、台中市野生動物保育學會共同參與下，融入環境教育。

興大表示，歷經半天作業，撈捕出近300隻生物，原生種包含鱸鰻、黃鱔、極樂吻蝦虎、鯰魚、斑龜、中華鱉、日本沼蝦、米蝦、圓蚌；外來種則有長絲巨鯰（成吉思汗）、草魚、烏鰡、大頭鰱、吳郭魚、花羅漢、珍珠石斑、鯉魚、錦鯉、琵琶鼠魚、紅耳龜等。

另外清出的垃圾類數量不多，其中最特別的是20年前的Nokia手機，但已經無法使用，還有直排輪、瓶罐、車鎖、蝦籠、解剖剪刀等。

其中令節目主持人小淳與加藤英明教授最為振奮的是，在中興湖裡抓到節目開播7年來，第一次發現的黑鰱，讓該節目正式集滿中國四大家魚：草魚、白鰱、青魚和黑鰱。

興大生科學院院長黃介辰表示，透過此次人工湖的示範教育，發現國內人工湖普遍存在棄養與放生的現象，可藉由清池適當的移除一些會危害原生種的外來種並淨化水質，也希望藉此宣導與教育師生跟民眾，生態系統平衡的重要性，並且要對所有生物，包括食用和寵物在內，負責到底，尤其不要任意野放外來種。