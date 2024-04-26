終場加權指數上漲263.09點、收於20120.51點，漲幅1.32％、重返2萬點之上，成交量增至4187.03億元。本周合計上漲593.39點或3.04％，周線黑翻紅。櫃買指數終場上漲1.12％、收於245.36點，成交量增至1067.8億元。本周合計上漲1.21％，周線同步黑翻紅。

盤面各類股普遍上漲，由尾盤漲勢擴大的航運股勁揚近4.5％領攻、半導體股漲逾2％居次，成交量最大的電子、營建、電子零組件股齊揚近2％，其他電子、電腦及周邊設備股亦漲逾1.5％，金融股穩揚0.5％，油電燃氣股跌近1％、電子通路股跌近0.5％相對偏弱。

權值股亦漲多跌少，由長榮(2603)及緯穎(6669)齊揚近3.5％領軍、台達電(2308)漲近3％居次，聯發科(2454)漲近2.5％，權王台積電(2330)及鴻海(2317)齊揚逾2％、富邦金(2881)漲近2％，日月光投控(3711)跌逾1.7％、台塑化(6505)跌逾1％相對較弱。

群益投顧指出，台股在台積電領軍電子權值股開高震盪、加上AI族群強攻表態，帶動類股改寫反彈波段新高，金融也回穩走揚發揮助攻，指數一度衝過20200點，雖然逢高遇壓轉趨震盪，但仍收穩2萬點大關之上、改寫波段新高，技術面延續反彈走勢不變。

元富投顧表示，美股近期升息隱憂籠罩，加上中東以色列和伊朗狀況緊張，使美股主要指數持續走低，未來需緊盯關鍵經濟數據及聯準會官員發表談話。從技術面觀察，19500點成台股未來重要支撐位置，未跌破前均屬強勢。

元富投顧建議震盪中仍擇優選股，搭配台積電、聯發科、鴻海、富邦金等4大支柱未來走勢動見觀瞻，新台幣走勢和外資加碼力道應為短線重要觀察。預期台股短線強勢整理，中期關注盤面輪動是否健康、量能不宜失控或過度量縮2重點，認為不宜縮至4000億元以下。

元富投顧指出，目前輪動產業以AI伺服器和散熱族群為主，包括重電族群、IC設計、機器人概念和半導體設備等，熱門次產業輪動則包括光通訊、營建、觀光等，原則上建議操作不追高，在指數反彈前提下「低進高出，價差應對」。