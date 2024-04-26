周五日經225指數延續早盤的上漲0.4%，收盤上漲306.28點或0.81%，為37934.76點，此前日本央行在午間交易所休息時刻公布政策決議。東證一部指數升22.95點或0.86%，為2686.48點。

在盤中交易期間，日經一度上漲超過1%，突破重要心理關卡3.8萬點，但隨後沒有能維持動能。

日本央行一致同意將短期利率目標維持在0%~0.1%之間，並發佈了最新通膨預測，指未來三年通膨率將維持在2%目標附近。此外央行以一種簡化的報告方式提及到，將每個月減少購買日本政府公債約6兆日圓(約385億美元)。

瑞穗證券首席日本市場策略師Shoki Omori表示：「市場最初的看法是日本央行是鴿派。但是他們簡化了報告方式，因此不清楚他們將來會做些什麼」。

在長期低利率前景下，房地產股上漲，三井不動產上漲3.6%。

費半指數在周四上漲了近2%。追蹤美國同業隔夜的上漲，科技股依然是個亮點。

東京威力科創上漲1.9%，為3.42萬日圓。專注於科技新創投資的軟銀集團上漲2.35%，為7782日圓。

矽晶圓生產商信越化工宣布，將提供高額溢價，收購三益半導體(Mimasu Semiconductor)，隨後股價下跌6.4%，至5906日圓。