集集鎮鎮長吳大村發臉書提醒，家裡來貴賓（眼鏡蛇），夏天是蛇出沒的季節，請大家小心留意。（吳大村提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣集集鎮鎮長吳大村的住家日前出現不速之客，長約1公尺的眼鏡蛇闖入庭院，家中寵物犬不甘示弱不斷狂吠，他聞聲查看，沒想到眼鏡蛇與狗對峙，立即打電話請消防隊員幫忙捕捉，他也po臉書提醒，「夏天是蛇出沒的季節，請大家小心留意」。

吳大村表示，他的住家周邊是田園，可能是上周天氣炎熱，眼鏡蛇才闖進家中庭院，當時他養的狗狗發現眼鏡蛇不斷狂吠，他聽見狗吠聲上前查看，沒想到竟是長約1公尺的長蟲，還是台灣六大毒蛇之一的「眼鏡蛇」，眼鏡蛇已經抬起頭做出攻擊姿勢與狗對峙，立即通報消防隊。

集集消防分隊指出，當天獲報派員到場，該尾眼鏡蛇已經與狗結束對峙，躲在庭院的陰涼處，消防員利用捕蛇夾伺機壓制眼鏡蛇，將眼鏡蛇抓捕進籠子裡，送往鎮上農業部生物多樣性研究所處理。近期天氣愈來愈熱，鎮郊社區可能有蛇類出沒，提醒民眾若住家遭蛇類闖入，切勿慌張或自行捕捉，應保持距離，通報當地消防隊移除。