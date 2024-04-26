這位億萬富翁在社群媒體平台X上PO文直言，堅持只選價值型股票，暫時避開科技族群。在美東時間25日公布美國GDP最新數據後，美公債價格大跌，葛洛斯也馬上質疑，到現在為何有人手中還持有美債。

同時，美國官方報告指出，上季美國消費者物價還是位於高檔位置3.7%，公債殖利率也應聲上揚，科技類股立即遭到下殺。葛洛斯認為，如果投資人只喜歡買科技類股的話，微軟是現階段最好的選擇，因為微軟表現最好。

旗下的雲端運算平台Azure、內含Word以及Excel等應用程式，以前叫Office 365，現在稱為Microsoft 365，還有使用人工智慧AI完成各項工作的Copilot，都是微軟業務新利器。

對葛洛斯來說，並沒有與市場對人工智慧AI隨之起舞，反而是比較冷靜來看待這個新興科技。之前曾說過人工智慧似乎已出現過熱現象的葛洛斯，投資的股票包括能源類股Western Midstream Partners，以及能源基礎建設業者MPLX等。

過去1年中，4月美股是表現最差的1個月份。3月曾有份美國經濟數據，讓聯準會重新思考未來貨幣政策該如何走。同時，市場認為今年降息的機率愈來愈小，就算調降利率降幅也不會很大。

若想看到美股出現另波反彈，科技類股的獲利一定不是構成是主因。拿特斯拉來說，最新公布的財報很不怎麼樣，但股價還是連拉好幾根紅棒，理由竟然是特斯拉答應，盡快推出價格親民的平價電動車。

這位債券天王在2015年底時，曾經發生過一個小插曲，那就是狀告全球最大債券基金公司，同時也是葛洛斯合夥創辦的PIMCO。葛洛斯宣稱，自己在2014年是被設計而被迫離開PIMCO。想當然耳，PIMCO也否認這項指控。