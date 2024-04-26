以推動數位學習方式為主的竹市「數位實驗高中籌備處」26日於虎林國中揭牌。（陳育賢攝）

新竹市政府落實「新竹好學」多元教育政策，以推動數位學習方式為主的竹市「數位實驗高中籌備處」26日於虎林國中揭牌，市長高虹安表示，數位實驗高中是結合高中、大學、園區及業界資源，提供適合多元選修與加深學習的數位課程，以完善數位學習環境為基礎，預計將於114學年度正式開學。

新竹市「數位實驗高中籌備處」在高虹安主持揭牌下，宣布籌備處正式啟動。高虹安指出，現今數位環境已非常成熟，各項數位資源與教學上都非常豐沛，許多教案、國內大學甚至是國際學校資源都能運用在數位教學上，讓孩子們能夠選擇自己能力所及且有興趣的課程，數位實驗高中成立後將能拓展孩子們多元發展。

她說，此次籌備的過程非常辛苦，感謝所有參與數位實驗高中的幕後推手，因為有各位夥伴的付出，讓竹市數位教育能逐步向前邁進。

高虹安指出，新竹市是1座匯集頂尖大學、工研院和科技園區的城市，同時擁有悠久豐厚的人文底蘊，有優良的學風跟優秀的學子，市府善用數位優勢，結合各界資源，提供高中生多元選修或加深學習的數位課程，並建立彼此互動合作的機制，打造「整座城市都是我的教室」，翻轉傳統學習。

教育處長陳木金表示，竹市數位實驗高中的課程願景，是為實踐竹市「新竹好學、優質教育」的教育理念，結合科技、國際與人文3大特色，「讓新竹的孩子，做世界的孩子」。

未來數位實驗高中將採OMO（Online Merge Offline）的主動學習精神，實體課程將以重點解說、學習迷思解惑為主，增進學生學術基礎力，專題製作以學習輔導為主，培養學生的團隊合作力與創造力。

教育處說明，竹市數位實驗高中將以完善的數位學習環境為基礎，上課模式朝實體與線上並進，強調學生的自主學習，搭配重視想像、創造、領導與專業課程，期許能培養出高度具備科技力、國際力與人文力的學生。

數位實驗高中聘請前南華國中校長陳彥宇擔任籌備處主任，借重其辦學經驗，加速推動各項數位實驗高中設校事宜，期盼於114學年度正式開學，打造竹市首間數位實驗高中。