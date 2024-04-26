受少子化、高齡化衝擊，台灣許多農村都出現勞力短缺的問題，台中市議員李天生26日在議會質詢指出，中央開放1萬2000名農業移工的員額，台中市去年卻僅申請233人，態度不夠積極且無法因應地方需求，要求充分利用可用的人力，解決農業缺工問題。

農業局長張敬昌表示，農村缺工的問題關鍵在於人力調配不均，而非單純的人數不夠，市府將在農閒時期動資經費留下移工，待農忙時間就不會出現人力不足情況，未來並將朝農業智慧化、機械化的方向發展。

李天生表示，農委會2017年通過「推動改善農業季節性缺工2.0措施」，近年來也逐步開放申請，去年共釋出1.2萬名農業移工的員額，但台中市只申請233人，態度不夠積極，市府應主動出擊且善用移工，依照不同季節支援各項農作，解決農村人力不足的問題。

李天生說，目前許多農村都存在失聯移工，他們當中不少是因為對原有工作環境不滿，卻能適應農村的工作，他建議將這些人「就地合法」；此外，針對青農的培訓，目前市府投入不多，希望能擴大培訓青農加入農業生產行列，並協助解決青農收入低、缺乏土地等問題，提升讓青農留農意願。

張敬昌指出，目前農村缺工的關鍵因素，主要在於農忙、農閒時期的人力需求差距大，而非是人數多少的問題，為解決缺工情況，市府研擬調整農忙與農閒期的人力需求，並在農閒期由市府支付薪資，除可緩解人力不足的問題，也可降低移工逃逸情況，並將成立平台統籌農業移工調配相關作業。

至於青農培訓，張敬昌說，市府每年培訓青農人數約40人，是把青農當寶貝訓練，除第1年集訓，還提供3年補助，之後才讓青農自力更生。