台積電亞利桑那州廠延後至2025年量產，美媒報導，台積電在美國面臨3大障礙，包括不同國籍的文化衝突、成本上升和物流障礙。

根據AppleInsider報導，台積電美國廠的建設目前遇到重重障礙，包括採購原料和管理員工方面的困難。尤其美國工程師一直在與公司嚴格的等級制度（rigid hierarchies）抗爭，這凸顯了該計畫的複雜性。

台積電內部人士透露，公司的成功取決於嚴格的、軍事化的工作文化，工程師每天工作時間長達12小時，週末也經常上班。

台積電美國廠材料採購也不理想，許多零件需要從亞洲進口，這增加成本和物流複​​雜性。此外，更面臨晶片製造所需機械的交付延遲，這可能會使營運日期延後。

報導稱，有效解決台積電美國廠面臨的問題，對於美國建立半導體供應鏈也至關重要。如果進度不順利，可能會導致嚴重的延誤以及半導體業的潛在混亂。