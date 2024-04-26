日本男神山下智久暌違7年再度詮釋救難英雄，主演日劇《BLUE MOMENT 暮色氣象英雄》中飾演氣象學天才，帶領救難團隊在第一線判讀天氣變化，搶救人命。該劇集結出口夏希、水上恆司、夏帆等人氣演員，開播前就話題不斷，還拿下日本知名戲劇情報網站「2024最想看春季日劇」冠軍，24日在日本首播，開出8.6％的收視率，拿下該時段日劇自2022年4月以來最高首播的紀錄，​出道28年人氣依舊不墜。

《BLUE MOMENT 暮色氣象英雄》由同名漫畫改編，山下智久在劇中飾演氣象學天才，更多人覺得他是滿腦子只有天氣的宅男，雖然團隊都穿一樣的制服，但他的高顏值依舊轟動全網，短短11秒的「山下智久號外」影片，就吸引50萬人次瀏覽，被網友大讚「史上最帥氣象天才」。劇組為了造勢還特別印製「山下智久號外」特別版報紙，日本播出當日在東京街頭發送，消息一出網友已經要結伴去排隊收藏，也有不少非東京住民網友哀嚎被忽略，網路上更出現不少人請求代排。

該劇24日在日本首播，首集山下智久在一場災難中成功派出SDM小組救援成功，他卻回憶5年前，在一場河水暴漲意外痛失未婚妻，他早上才和她分別，晚上卻跪在她遺體前，無緣的岳父告知女友已懷孕，一夕之間他痛失女友和孩子，痛苦流下眼淚，讓觀眾也默默跟著他流淚。《BLUE MOMENT 暮色氣象英雄》共10集，每周四在Hami Video、KKTV更新上架。