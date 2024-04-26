陸軍砲兵第21指揮部砲2營實施反空機降演練。( 青年日報提供 )

陸軍砲兵第21指揮部砲2營，昨（26日）實施反空機降演練，模擬敵軍進行空降，出動M110A2自走砲車，利用大規模集中火力，對敵空降點進行效力射擊，發揮「射、測、觀、通、砲」專業職能，展現勤訓精練成果。

據《青年日報》報導，為厚植防衛戰力，陸軍砲兵第21指揮部砲2營昨日結合戰備演練時機實施反空機降演練；並在抵達演練陣地後，官兵發揮「射、測、觀、通、砲」專業職能，依狀況處置下達，熟稔操作M110A2自走砲車，強化聯合操作效能，藉以培養團隊默契，加強臨戰訓練，以利戰時砲兵部隊火力發揚順遂。

21砲指部砲2營昨日於龍陵營區實施反空機降演練，官兵首先完成戰備檢查，確保人員、武器裝備完成檢整後，連長便召集重要幹部下達行軍命令，運用現地偵察結果，判斷敵可能空降位置，實施縮短距離演練；另完成前進觀測所、射擊指揮所、通信中心及發令所等設施開設，落實射擊前整備任務。

過程中，官兵駕駛M110A2自走砲車至演練陣地，迅速完成陣地佔領，並運用車身尾部駐鋤挖掘後座坑，強化穩定性；隨後透過發令官使用M2方向盤瞄準自走砲車上之週視鏡，使火砲得以平行指向所望目標區，確保火力得以發揚無虞，以利後續任務遂行。

隨後，射指所接獲前觀的射擊要求，快速計算出方向及射角，並將所獲資訊傳達至發令官、砲長，以利瞄準手及副瞄準手操作週視鏡及射角儀，完成射擊諸元裝定，隨後彈種選定手及信管測合手運用抬彈架，將訓練用彈掛上推彈機送入砲膛，裝填手便熟稔關上砲閂，緊接著發射手迅速拉下火繩，順利完成自走砲聯合操作訓練，展現勤訓精練成果。