準總統賴清德昨（25）日親自公布陸委會主委邱垂正、海基會董事長鄭文燦等新政府重要人事。前立委郭正亮直言，選鄭文燦出任海基會董座是對的人，但重點還是總統本人的態度，賴還是一副《反滲透法》好棒棒的態度，那兩岸就一路走到黑，不用交流了。

賴清德繼24日以民進黨主席身分在中執會首度提到，「由兩岸執政黨負責任的展開良性對話」，25日又說他非常期待，「中國要有自信，要願意面對台灣人民託付的民選合法政府，這樣才是兩岸交流的正道」。

郭正亮昨在政論節目《大新聞大爆卦》分析，大陸對民進黨從陳水扁執政以來的態度就是「沒過關」，賴清德連「認同兩岸同屬中華民族就能坐下來談」的說法也沒回應，這情況下想要兩岸執政黨對話就是不可能的事。

郭正亮也提到，賴清德請鄭文燦當海基會董事長是選到對的人，但中間的關卡是總統決定，體制上就是這樣，因為海基會只是基金會、不是官員，大陸很講究條條框框、法律架構；且這種努力陳水扁也做過，扁政府的海基會董事長洪奇昌跟鄭文燦的調性很接近，主張兩岸要交流、要務實，甚至洪奇昌去過大陸的次數遠超過鄭文燦，但是陳水扁還是沒有打開大門。

郭強調，重點不是海基會董事長而是總統本人，「總統如果連門縫都不稍微開一點，那海基會董事長只能在家裡抓蚊子，根本沒事做」，真正的海基會董事長應該像馬英九時期的江丙坤，1年去大陸15次、到處去了解台商的困難和需求，但現在鄭文燦也不可能逆著賴清德主張兩岸都是中華民族，這需要總統拍板。

郭正亮直言，賴清德現在的起點比蔡英文就職時還要低，兩岸交流困難度會更高，如果賴還是一副《反滲透法》、《國安五法》好棒棒、要繼續堅持的態度，那兩岸就一路走到黑，不用交流了。